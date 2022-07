Una guardia giurata è stata ferita nell' assalto ad un furgone portavalori a Roma 

Leggi su agi

(Di venerdì 1 luglio 2022) AGI -ad unquesta mattina a Roma. Un gruppo di banditi ha preso di mira un mezzo blindato in via Anteo, in zona Casalina. Ne è nata una sparatoria, una delle guardie giurate è rimasta, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rapinatori sono riusciti a portare via del denaro dal mezzo prima di scappare. Sul posto la polizia. Secondo quanto si apprende, i malviventi sono arrivati in via Anteo a bordo di unche poi è stato lasciato sul luogo dell'. L'azione si è consumata a poca distanza da un bar. Il vigilantes sarebbe stato raggiunto da un proiettile ad un fianco. È stato trasportato in ospedale e non in pericolo di vita. Il 'bottino' portato via dai ladrialè di circa 350 mila ...