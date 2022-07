Paola e Francesca spose L'ex di Silvio dice sì alla Turci Nozze blindate in Toscana (Di venerdì 1 luglio 2022) Paola Turci, 57 anni e Francesca Pascale, 36 anni, domani. spose di Pino Di Blasio Dal Comune di Montalcino, la terra del Brunello, raccontano che il sindaco Silvio Franceschelli sapeva da tempo che ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022), 57 anni ePascale, 36 anni, domani.di Pino Di Blasio Dal Comune di Montalcino, la terra del Brunello, raccontano che il sindacoFranceschelli sapeva da tempo che ...

Pubblicità

repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - simo3loves : RT @Lisaonthesofa: Stupore per l'annuncio del matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci. Sinceramente a me sembrava strano prima, quan… - andfranchini : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano, matrimonio segreto in Toscana -