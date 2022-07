Mattarella e Sabelli | cambiano i vertici di Invitalia

(Di venerdì 1 luglio 2022) Bernardoè il nuovo amministratore delegato di. Prende il posto di Domenico Arcuri, che lascia dopo 15 anni.inizia la carriera innel 2007 con la carica di direttore finanziario. Successivamente dirige la business unit Incentivi e Innovazione, fino al 2017. Attualmente è amministratore delegato della Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale, rilevata danel 2017. Oltre acambia anche il presidente della società. L’incarico è affidato a Rocco, ex di Eni e Telecom. In foto RoccoL'articolo proviene da Ildenaro.it.

