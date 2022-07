Luca Calvani fa coming out e pubblica una foto con il compagno: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi” (Di venerdì 1 luglio 2022) Luca Calvani ha deciso di presentare al mondo il suo fidanzato, Alessandro Franchini. L’attore, vincitore della quarta edizione de “L’isola dei Famosi”, ha fatto coming out, dichiarando l’amore per il compagno con un post su Instagram. Una foto della coppia seduta, mano nella mano: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”. I due hanno tenuto nascosta la relazione per sei anni e, solo nell’ultimo giorno del mese del Pride, l’hanno resa pubblica. Calvani è attualmente impegnato nel cast di “Cortesie per gli ospiti” su Real Time, come interior designer. In passato ha, inoltre, recitato serie tv come “Distretto di Polizia“, “Un posto al sole” e “Don ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022)ha deciso di presentare al mondo il suo fidanzato, Alessandro Franchini. L’attore, vincitore della quarta edizione de “L’isola dei Famosi”, ha fattoout, dichiarando l’amore per ilcon un post su Instagram. Unadella coppia seduta, mano nella mano: “Ilsi. Noi”. I due hanno tenuto nascosta la relazione per sei anni e,nell’ultimo giorno del mese del Pride, l’hanno resaè attualmente impegnato nel cast di “Cortesie per gli ospiti” su Real Time, come interior designer. In passato ha, inoltre, recitato serie tv come “Distretto di Polizia“, “Un posto al sole” e “Don ...

