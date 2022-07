Katia Ricciarelli si presenta in televisione senza trucco | semplicemente irriconoscibile

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 1 luglio 2022) L'ultima edizione de Il Grande Fratello Vip 6 è stata dominata dalla predi. Solo poco tempo fa la soprano ha deciso di mostrarsi in una maniera del tutto inaspettata. Il suo 'cambio look' ha decisamente stupito tutti coloro che hanno visto questo grande cambiamento.ha avuto modo, grazie alla sua prenel reality Mediaset, Grande Fratello Vip, di parlare della sua vita privata oltre che della sua carriera. Ciò che si conosceva in passato della soprano è stato arricchito da molti racconti. La carriera diè cominciata da molto giovane. Studia canto sin da bambina nel Conservatorio Benedetto Marcello a Venezia poi per poi essere immediatamente scritturata come soprano esibendosi come soprano nei teatri di Mantova e ...