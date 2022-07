Jovanotti, domani al via da Lignano il Jova Beach Party 2022 (Di venerdì 1 luglio 2022) domani al via con la prima data sold out a Lignano Sabbiadoro il Jova Beach Party 2022, la festa sulle spiagge italiane di Jovanotti La festa più grande dell’estate prende finalmente forma! Con più di 60 mila persone a Lignano Sabbiadoro sono domani sabato 2 luglio e domenica 3 luglio i primi due appuntamenti del Jova Beach Party 2022, le 21 feste sulle spiagge prodotte da Trident Music. Un format unico al mondo, un’idea senza precedenti, un’esperienza travolgente per tutti gli artisti e per tutto il pubblico che già nel 2019 ha fatto conquistare al Jova Beach il primato di spettacolo più visto e più apprezzato con ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 1 luglio 2022)al via con la prima data sold out aSabbiadoro il, la festa sulle spiagge italiane diLa festa più grande dell’estate prende finalmente forma! Con più di 60 mila persone aSabbiadoro sonosabato 2 luglio e domenica 3 luglio i primi due appuntamenti del, le 21 feste sulle spiagge prodotte da Trident Music. Un format unico al mondo, un’idea senza precedenti, un’esperienza travolgente per tutti gli artisti e per tutto il pubblico che già nel 2019 ha fatto conquistare alil primato di spettacolo più visto e più apprezzato con ...

Pubblicità

Newsic1 : JOVANOTTI domani parte da Lignano il JOVA BEACH PARTY 2022,[Info e Biglietti] - titti_iii : Il mio ragazzo che non ha ancora capito che domani andiamo al concerto di jovanotti e pensa che h styles faccia un… - Piergiulio58 : Jovanotti, che la festa in spiaggia cominci: tutti cantano “I love you, baby”. Lorenzo Cherubini parte domani da Li… - TE3NAG3D1RTBAG : DOMANI HO UN INCONTRO SU ZOOM CON JOVANOTTI?????? -