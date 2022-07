Inflazione, Istat: a giugno schizza all’8%, top da 36 anni (Di venerdì 1 luglio 2022) ROMA – Inflazione luglio 2022, Istat: a giugno schizza all’8%, top da 36 anni. A maggio 2022 l’Inflazione, invece, era al 6,8%. L’indice dei prezzi al consumo registra un aumento anche su base mensile, dell’1,2%. “Le tensioni inflazionistiche continuano a propagarsi dai Beni energetici”, la cui crescita passa da +42,6% di maggio a +48,7% e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 1 luglio 2022) ROMA –luglio 2022,: a, top da 36. A maggio 2022 l’, invece, era al 6,8%. L’indice dei prezzi al consumo registra un aumento anche su base mensile, dell’1,2%. “Le tensioni inflazionistiche continuano a propagarsi dai Beni energetici”, la cui crescita passa da +42,6% di maggio a +48,7% e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

