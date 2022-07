Inflazione accelera a giugno: +8% in un anno, mai così dal 1986 (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – A giugno l’Inflazione accelera di nuovo salendo a un livello (+8,0%) che non si registrava da gennaio 1986 (quando fu pari a +8,2%). E’ il commento dell’Istat ai dati provvisori di giugno sui prezzi al consumo diffusi oggi dall’Istituto. “Le tensioni inflazionistiche continuano a propagarsi dai Beni energetici agli altri comparti merceologici, nell’ambito sia dei beni sia dei servizi. Pertanto, i prezzi al consumo al netto degli energetici e degli alimentari freschi (componente di fondo; +3,8%) e al netto dei soli beni energetici (+4,2%) registrano aumenti che non si vedevano rispettivamente da agosto 1996 e da giugno 1996” afferma l’Istat. “Al contempo, l’accelerazione dei prezzi degli Alimentari, lavorati e non, spingono ancora più in alto la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Al’di nuovo salendo a un livello (+8,0%) che non si registrava da gennaio(quando fu pari a +8,2%). E’ il commento dell’Istat ai dati provvisori disui prezzi al consumo diffusi oggi dall’Istituto. “Le tensioni inflazionistiche continuano a propagarsi dai Beni energetici agli altri comparti merceologici, nell’ambito sia dei beni sia dei servizi. Pertanto, i prezzi al consumo al netto degli energetici e degli alimentari freschi (componente di fondo; +3,8%) e al netto dei soli beni energetici (+4,2%) registrano aumenti che non si vedevano rispettivamente da agosto 1996 e da1996” afferma l’Istat. “Al contempo, l’zione dei prezzi degli Alimentari, lavorati e non, spingono ancora più in alto la ...

