Il gesto eroico di un padre: salva la moglie ed i figli, ma muore in mare (Di venerdì 1 luglio 2022) Un uomo di 49 anni è morto mercoledì mattina in mare a Passoscuro (Roma) dopo aver salvato i figli e la moglie che stavano per annegare. Un gesto eroico per salvare i suoi figli e la moglie in mare è costato la vita ad un uomo di 49 anni. È accaduto mercoledì nella tarda mattinata a Passoscuro, località nel comune di Fiumicino sul litorale di Roma. (4lb – Pixabay)Il 49enne stava trascorrendo una giornata in spiaggia con la famiglia, quando i quattro hanno deciso di fare un bagno. L’uomo ha visto la moglie ed i figli, due bambini di 8 e 10 anni, in difficoltà ed è riuscito a portarli vicino la riva, ma ha perso i sensi. Quando è stato recuperato, purtroppo, era ormai troppo ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 1 luglio 2022) Un uomo di 49 anni è morto mercoledì mattina ina Passoscuro (Roma) dopo averto ie lache stavano per annegare. Unperre i suoie lainè costato la vita ad un uomo di 49 anni. È accaduto mercoledì nella tarda mattinata a Passoscuro, località nel comune di Fiumicino sul litorale di Roma. (4lb – Pixabay)Il 49enne stava trascorrendo una giornata in spiaggia con la famiglia, quando i quattro hanno deciso di fare un bagno. L’uomo ha visto laed i, due bambini di 8 e 10 anni, in difficoltà ed è riuscito a portarli vicino la riva, ma ha perso i sensi. Quando è stato recuperato, purtroppo, era ormai troppo ...

