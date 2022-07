Giro Donne 2022 | Elisa Balsamo | “Volevamo la vittoria e la Maglia Rosa Ora avanti senza pressioni”

(Di venerdì 1 luglio 2022) Era la favoritissima e non ha tradito le aspettative.trionfa nella seconda tappa del: la campionessa del mondo e d’Italia in carica si impone in uno sprint molto concitato sulla rivale neerlandese Marianne Vos (Jumbo-Visma) sul traguardo di Tortolì, agguantando grazie agli abbuoni anche ladi leader della classifica generale. Le parole dell’atleta della Trek-Segafredo all’arrivo: “Non è semplice vincere, devo dire che le mie compagne mi hanno davvero aiutato, non solo a livello atletico ma anche a livello mentale, perché ogni tanto le affianco e loro mi dicono che ce la posso fare, questo è importante. Abbiamo una psicologa sportiva che ci sta aiutando ogni giorno, perché non è facile partire con tante ...

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA FEMMINILE 2022 (dopo la prima tappa) 1 3 2 BALSAMO Elisa Trek - Segafredo 8 10 2:44:54 2 1 1 FAULKNER Kristen Team BikeExchange - Jayco 0:04 3 2 1 BAKER Georgia Team BikeExchange - Jayco