Fuorigioco semiautomatico e chip: Qatar 2022 porta il calcio nel futuro (Di venerdì 1 luglio 2022) Sarà il Mondiale della tecnologia, quello che accelererà l'ingresso del calcio nel futuro e renderà ancor di più irreversibile la scelta di legare il gioco all'aiuto di computer, telecamere e di una super professionalizzazione dei direttori di gara. La FIFA porterà a Qatar 2022 tutto il meglio a disposizione dopo un anno di test e verifiche che hanno coinvolto la Coppa d'Arabia e il Mondiale per Club 2021: sperimentazioni considerate positivamente da Zurigo e che hanno accelerato il via libera al Fuorigioco semiautomatico, all'inserimento di un chip nei palloni di gara e a una nuova forma di comunicazione con gli spettatori che affolleranno gli stadi in Qatar. Nelle intenzioni della FIFA il Fuorigioco semiautomatico ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 luglio 2022) Sarà il Mondiale della tecnologia, quello che accelererà l'ingresso delnele renderà ancor di più irreversibile la scelta di legare il gioco all'aiuto di computer, telecamere e di una super professionalizzazione dei direttori di gara. La FIFA porterà atutto il meglio a disposizione dopo un anno di test e verifiche che hanno coinvolto la Coppa d'Arabia e il Mondiale per Club 2021: sperimentazioni considerate positivamente da Zurigo e che hanno accelerato il via libera al, all'inserimento di unnei palloni di gara e a una nuova forma di comunicazione con gli spettatori che affolleranno gli stadi in. Nelle intenzioni della FIFA il...

