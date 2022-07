“Fatta fuori dalla giuria”. Ballando con le stelle, notizia ‘choc’ e nome top della sostituta (Di venerdì 1 luglio 2022) Ballando con le stelle, fuori Selvaggia Lucarelli? Incredibile, ma vero, secondo le ultime indiscrezioni, uno dei nomi storici del programma di Milly Carlucci potrebbe lasciare. E c’è già il nome della vip che potrebbe prendere il suo posto a partire dalla prossima edizione. Ovviamente non siamo in presenza di annunci ufficiali e la notizia dovrà essere confermata eventualmente dai fatti, però la voce sta diventando molto forte e sta scuotendo milioni di telespettatori, che seguono assiduamente la trasmissione Rai. Ballando con le stelle, fuori Selvaggia Lucarelli è un’ipotesi che sta girando in rete e in particolare è stata rilanciata dal settimanale Vero. Intanto, nelle ultime ore il portale TvBlog ha parlato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022)con leSelvaggia Lucarelli? Incredibile, ma vero, secondo le ultime indiscrezioni, uno dei nomi storici del programma di Milly Carlucci potrebbe lasciare. E c’è già ilvip che potrebbe prendere il suo posto a partireprossima edizione. Ovviamente non siamo in presenza di annunci ufficiali e ladovrà essere confermata eventualmente dai fatti, però la voce sta diventando molto forte e sta scuotendo milioni di telespettatori, che seguono assiduamente la trasmissione Rai.con leSelvaggia Lucarelli è un’ipotesi che sta girando in rete e in particolare è stata rilanciata dal settimanale Vero. Intanto, nelle ultime ore il portale TvBlog ha parlato di ...

Pubblicità

Codadilupo83 : @Donzelli @Giul_Granato E allora non tiri fuori il discorso del comunismo...si aggiorni, risponda nel merito non a… - eizaghi : @fattoquotidiano Questo l’ha fatta fuori dal vaso e non sa cosa fare - vuqueliott : Mi sono appena fatta il mega spoilerore di stranger things ebbene sì adesso vado in America a sistemare per bene qu… - nuovapulce : @Bluefidel47 Mio fratello si è fortunatamente fermato alla seconda dose pfizer. Però da quando l'ha fatta gli è ven… - VeronicaScosci4 : @c_ilari1 @finaccia Scusa ma Dayane non si era invetata la storiella con Rosalinda? Fuori dal gf non si è fatta mez… -