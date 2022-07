Edmundo e il consiglio a sorpresa a Neymar: “Vai a Napoli!” (Di venerdì 1 luglio 2022) Edmundo, ex giocatore del Napoli tra gennaio e giugno del 2001, è intervenuto durante il podcast Mundo Ed. L’ex calciatore durante la trasmissione ha parlato della sua carriera ma soprattutto ha espresso il proprio parere riguardo il futuro di Neymar. Difatti, nelle ultime ore circolano dei rumors che vedrebbero la stella brasiliana lontana da Parigi e dunque a tal proposito ha parlato Edmundo. EdmundoDi seguito le sue parole: “Non è stata una buona scelta per Neymar andare al PSG. Era naturale che guadagnasse quello che guadagnano Messi e Cristiano Ronaldo, ma col tempo, al Barcellona”. Il Newcastle? “È uno dei nuovi club ricchi, sono stato a Newcastle, è una piccola città fredda. Se avesse difficoltà a adattarsi a Parigi, non sarebbe soddisfatto a Newcastle”. In particolare, un ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 luglio 2022), ex giocatore del Napoli tra gennaio e giugno del 2001, è intervenuto durante il podcast Mundo Ed. L’ex calciatore durante la trasmissione ha parlato della sua carriera ma soprattutto ha espresso il proprio parere riguardo il futuro di. Difatti, nelle ultime ore circolano dei rumors che vedrebbero la stella brasiliana lontana da Parigi e dunque a tal proposito ha parlatoDi seguito le sue parole: “Non è stata una buona scelta perandare al PSG. Era naturale che guadagnasse quello che guadagnano Messi e Cristiano Ronaldo, ma col tempo, al Barcellona”. Il Newcastle? “È uno dei nuovi club ricchi, sono stato a Newcastle, è una piccola città fredda. Se avesse difficoltà a adattarsi a Parigi, non sarebbe soddisfatto a Newcastle”. In particolare, un ...

