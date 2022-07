Cremonese, fatta per Chiriches: scambio di documenti in corso con il Sassuolo (Di venerdì 1 luglio 2022) La Cremonese chiude per un altro colpo in difesa: scambio di documenti in corso per Chiriches del Sassuolo La Cremonese piazza un altro colpo d’esperienza per la difesa. Era nell’aria da giorni ma ora è vicino alla chiusura l’arrivo di Chiriches. Il centrale del Sassuolo sarà un rinforzo importante per la retroguardia di Massimiliano Alvini. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Lachiude per un altro colpo in difesa:diinperdelLapiazza un altro colpo d’esperienza per la difesa. Era nell’aria da giorni ma ora è vicino alla chiusura l’arrivo di. Il centrale delsarà un rinforzo importante per la retroguardia di Massimiliano Alvini. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

TuttoCalcioo_ : #Calciomercato | è fatta per l’arrivo di #Chiriches alla #Cremonese, domani le visite mediche. - calciomercatogp : È fatta per il trasferimento di Chiriches alla Cremonese! #chiriches #sassuolo #cremonese #calciomercatogp… - Dave68davide : @coratella24 Ma come si può paragonare il portiere della Nazionale Under 21,salito in A con la cremonese con uno ch… - SMontemorra : Sky Sport - E' fatta per Zanimacchia alla Cremonese, battuta la concorrenza del Parma - TUTTOJUVE_COM : Sky Sport - E' fatta per Zanimacchia alla Cremonese, battuta la concorrenza del Parma -