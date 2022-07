Covid, Speranza: “Uso delle mascherine è fortemente raccomandato. Ad ottobre arrivano i vaccini per le varianti” (Di venerdì 1 luglio 2022) Sulla nuova ondata della pandemia da Covid 19, il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine di un evento a Napoli, così argomenta: "La sfida è una sfida aperta, io sono tra quelli che ha sempre detto con molta chiarezza che non bisogna abbassare la guardia e si deve mantenere un livello di attenzione. E colgo l'occasione per dire soprattutto ai più fragili di fare la seconda dose di richiamo che è molto importante, può aiutare in particolare chi è più fragile, le persone sopra gli 80 anni, quelli che vivono nelle Rsa e coloro i quali tra i 60 e i 79 anni hanno particolari condizioni di fragilità". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 luglio 2022) Sulla nuova ondata della pandemia da19, il ministro della Salute, Roberto, a margine di un evento a Napoli, così argomenta: "La sfida è una sfida aperta, io sono tra quelli che ha sempre detto con molta chiarezza che non bisogna abbassare la guardia e si deve mantenere un livello di attenzione. E colgo l'occasione per dire soprattutto ai più fragili di fare la seconda dose di richiamo che è molto importante, può aiutare in particolare chi è più fragile, le persone sopra gli 80 anni, quelli che vivono nelle Rsa e coloro i quali tra i 60 e i 79 anni hanno particolari condizioni di fragilità". L'articolo .

