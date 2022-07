Calciomercato Salernitana, erede Djuric: idea Petagna, piace Botheim (Di venerdì 1 luglio 2022) Calciomercato Salernitana: i granata cercano un attaccante che possa sostituire Djuric. Piacciono Petagna e Botheim La Salernitana deve sostituire Milan Djuric, partito direzione Verona. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i granata avrebbero messo nel mirino Andrea Petagna in uscita dal Napoli e che rappresenterebbe l’erede ideale del bosniaco. L’altra idea porterebbe a Erik Botheim, punta norvegese classe 2000 appena svincolatasi dal Krasnodar con cui nell’ultima stagione ha totalizzato 22 gol e 10 assist. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022): i granata cercano un attaccante che possa sostituire. PiaccionoLadeve sostituire Milan, partito direzione Verona. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i granata avrebbero messo nel mirino Andreain uscita dal Napoli e che rappresenterebbe l’le del bosniaco. L’altraporterebbe a Erik, punta norvegese classe 2000 appena svincolatasi dal Krasnodar con cui nell’ultima stagione ha totalizzato 22 gol e 10 assist. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, contatti preventivi con la @juventusfc per #Cambiaso - DiMarzio : #Calciomercato | In programma incontro tra gli agenti di #Kluivert e l'@OM_Officiel - SkySport : Calciomercato Inter, Ederson della Salernitana idea per il centrocampo #SkySport #SkyCalciomercato #Ederson #Inter - CalcioNews24 : Due nomi per l'attacco della #Salernitana - cops27mb1 : Calciomercato Monza, offerta alla Salernitana per Mazzocchi: ecco le cifre -