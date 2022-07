Busy Phillips arrestata di fronte alla Corte Suprema | protestava per il diritto d' aborto

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 1 luglio 2022) L'attricePhilipps ha protestato insieme ai milioni di americani contro la decisione dellasull'; in queste ore è stata. La star di Dawson's CreekPhilipps non ha paura di far sentire la sua voce e sostenere le cause in cui crede: in queste ore, ha protestato come tanti altri americani contro la, che la scorsa settimana ha ribaltato la legge Roe v. Wade, legittimando il divieto all'finendo per esserePhilipps è andata disede della, dove migliaia di persone si erano ritrovate per protestare contro questa decisione anacronistica. Ma ...