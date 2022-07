Bruno Fernandes fornisce i collegamenti di uscita del Man United di Ronaldo (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-06-30 22:17:17 Il web non parla d’altro: Di Conor Laird Pubblicato: 30 giugno 2022 21:17Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2022 23:50 Giovedì, la star del Manchester United Bruno Fernandes ha parlato della speculazione a sorpresa che lega Cristiano Ronaldo all’uscita dal club. Le ultime settimane, ovviamente, hanno visto la superstar portoghese Ronaldo puntare a portare i suoi talenti altrove in vista della stagione 2022/23. Tra i suggerimenti di preoccupazione da parte del 5 volte vincitore del Pallone d’Oro quando si tratta della direzione dello United come club, si dice che Ronaldo stia prendendo in considerazione una nuova sfida, nel tentativo di mettere in scena un’ultima spinta per importante argenteria in vista degli ultimi anni di ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-06-30 22:17:17 Il web non parla d’altro: Di Conor Laird Pubblicato: 30 giugno 2022 21:17Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2022 23:50 Giovedì, la star del Manchesterha parlato della speculazione a sorpresa che lega Cristianoall’dal club. Le ultime settimane, ovviamente, hanno visto la superstar portoghesepuntare a portare i suoi talenti altrove in vista della stagione 2022/23. Tra i suggerimenti di preoccupazione da parte del 5 volte vincitore del Pallone d’Oro quando si tratta della direzione dellocome club, si dice chestia prendendo in considerazione una nuova sfida, nel tentativo di mettere in scena un’ultima spinta per importante argenteria in vista degli ultimi anni di ...

Pubblicità

muca_fernandes : @PrimeVideoBR Bruno e Marrone - Vida vazia - roseflow__ : Quindi anche Bruno Fernandes alla Roma? - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Bruno Fernandes: «Ronaldo via dallo United? Mi aspetto questo» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https://… - gilnar76 : Bruno Fernandes: «Ronaldo via dallo United? Mi aspetto questo» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Bruno Fernandes: «Ronaldo via dallo United? Mi aspetto questo» - -