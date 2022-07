Pubblicità

iconanews : Blinken a Abu Mazen, Usa impegnati per soluzione due Stati -

Agenzia ANSA

Il segretario di Stato americano Antonyha parlato oggi con il presidente palestineseMazen per discutere dell'imminente viaggio del presidente Joe Biden in Medio Oriente. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. ...Antonyha telefonato a Naftali Bennett e Yair Lapid 24 ore dopo il loro annuncio sull'impossibilità ... ma la strategia ferma, nella capitale interlocutrici " che sianoDhabi o Riad " la ... Blinken a Abu Mazen, Usa impegnati per soluzione due Stati Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato oggi con il presidente palestinese Abu Mazen per discutere dell'imminente viaggio del presidente Joe Biden in Medio Oriente. Lo riferisce il ...La Cina (e in parte la Russia) è un fattore centrale della visita di Biden in Medio Oriente. Lavoro complesso per Washington ...