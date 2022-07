Benzina e diesel, continuano tagli sui prezzi (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – prezzi Benzina e diesel, oggi nuovi interventi al ribasso sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in deciso calo, proseguono i tagli sui prezzi raccomandati. Per il secondo giorno di seguito scende Eni che oggi riduce di 2,5 centesimi la Benzina e di 3,5 il diesel, Q8 diminuisce di 2 centesimi entrambi i carburanti e Tamoil di 2 centesimi il solo diesel. I prezzi praticati, in attesa di assorbire il giro di ribassi, registrano al momento solo dei leggeri assestamenti. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 30 giugno, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) –, oggi nuovi interventi al ribasso sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in deciso calo, proseguono isuiraccomandati. Per il secondo giorno di seguito scende Eni che oggi riduce di 2,5 centesimi lae di 3,5 il, Q8 diminuisce di 2 centesimi entrambi i carburanti e Tamoil di 2 centesimi il solo. Ipraticati, in attesa di assorbire il giro di ribassi, registrano al momento solo dei leggeri assestamenti. Nel deto, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise aggiornati alle 8 di ieri 30 giugno, ...

Pubblicità

AngeloCiocca : L'UE ha deciso: dal 2035 stop auto diesel e benzina. Cosegnamo le nostre industrie alla Cina, da cui, come dico già… - matteosalvinimi : Lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 è una follia, non serve per l’ambiente ma a far licenziare… - Agenzia_Ansa : l ministri Ue dell'Ambiente hanno raggiunto l'intesa sul pacchetto di misure per il clima che prevede la riduzione… - ledicoladelsud : Benzina e diesel, continuano tagli sui prezzi - fisco24_info : Benzina e diesel, continuano tagli sui prezzi: (Adnkronos) - Nuovi interventi al ribasso sulla rete carburanti… -