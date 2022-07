Beautiful | anticipazioni 2 luglio | Zoe si fida di Quinn | ma lei va a letto con Carter

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 1 luglio 2022): la puntata di domani regalerà al pubblico un colpo di scena per Zoe,. Paris dirà alla sorella che potrebbe aiutarla lei a riconquistare l’exnzato, ma la modella le risponderà che crede nella Fuller. Ahilei, si sbaglierà di grosso!: Paris propone a Zoe di darle una mano con, lasciando perdere. La sorella però … Paris, dopo aver messo in guardia Zoe da, dice alla sorella che vorrebbe essere lei ad aiutarla a far tornaresui suoi passi. La maggiore delle due, però, si afalla “collaborazione” della moglie di Eric. Un vero peccato, visto ...