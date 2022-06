Un patrono per il 118, è il santo-medico Giuseppe Moscati (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHanno raccolto 5mila firme (ora arrivate a 7mila) in pieno lockdown per avere un patrono: è il santo-medico, san Giuseppe Moscati, che sarà da ora in poi il punto spirituale di riferimento per il Sistema di Emergenza Territoriale 118. “Era un sanitario, un medico, un ricercatore, un professore universitario, un laico, uno di noi”, sottolinea Mario Balzanelli, presidente della Società Italiana Sistema 118 (Sis118), che ha promosso la petizione. Il via libera è arrivato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, e la comunicazione ufficiale dalla Cei. In una sanità “talvolta disumanizzata perché piegata alle logiche economiche, come poi emerso nella pandemia, volevamo proporre un punto di riferimento spirituale, vocazionale, per il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHanno raccolto 5mila firme (ora arrivate a 7mila) in pieno lockdown per avere un: è il, san, che sarà da ora in poi il punto spirituale di riferimento per il Sistema di Emergenza Territoriale 118. “Era un sanitario, un, un ricercatore, un professore universitario, un laico, uno di noi”, sottolinea Mario Balzanelli, presidente della Società Italiana Sistema 118 (Sis118), che ha promosso la petizione. Il via libera è arrivato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, e la comunicazione ufficiale dalla Cei. In una sanità “talvolta disumanizzata perché piegata alle logiche economiche, come poi emerso nella pandemia, volevamo proporre un punto di riferimento spirituale, vocazionale, per il ...

