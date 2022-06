Tour de France 2022: le rose di tutte le 22 squadre in gara. Presenti 14 italiani (Di giovedì 30 giugno 2022) Partirà domani pomeriggio l’edizione numero 109 del Tour de France. Si inizierà con la cronometro di Copenhagen e si arriverà, dopo ventuno tappe, a Parigi, sul traguardo degli Champs-Elysees. Le squadre in gara saranno 22 e i corridori Presenti ben 176. Tra questi 176, 14 sono italiani. I più attesi sono sicuramente Filippo Ganna per le cronometro e Damiano Caruso per la classifica, ma attenzione anche soprattutto a Giulio Ciccone, Alberto Dainese, Gianni Moscon, Andrea Bagioli e Alberto Bettiol, tutti corridori che partono con l’obiettivo di vincere una tappa. Gli altri Presenti in casa azzurra sono Mattia Cattaneo, Kristian Sbaragli, Andrea Pasqualon, Fabio Felline, Simone Velasco, Daniel Oss e Luca Mozzato. Qui di seguito la lista di tutti i partecipanti alla Grand ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Partirà domani pomeriggio l’edizione numero 109 delde. Si inizierà con la cronometro di Copenhagen e si arriverà, dopo ventuno tappe, a Parigi, sul traguardo degli Champs-Elysees. Leinsaranno 22 e i corridoriben 176. Tra questi 176, 14 sono. I più attesi sono sicuramente Filippo Ganna per le cronometro e Damiano Caruso per la classifica, ma attenzione anche soprattutto a Giulio Ciccone, Alberto Dainese, Gianni Moscon, Andrea Bagioli e Alberto Bettiol, tutti corridori che partono con l’obiettivo di vincere una tappa. Gli altriin casa azzurra sono Mattia Cattaneo, Kristian Sbaragli, Andrea Pasqualon, Fabio Felline, Simone Velasco, Daniel Oss e Luca Mozzato. Qui di seguito la lista di tutti i partecipanti alla Grand ...

infoitsport : Tour de France 2022: non c'è pace per la Bahrain-Victorious, la polizia danese perquisisce il loro hotel - infoitsport : Tour de France, perquisizione della polizia nell’hotel della Bahrain-Victorious di Damiano Caruso - infoitsport : Tour de France 2022, nuova perquisizione per il team Bahrain - VerhelstBr : RT @SpazioCiclismo: Seconda positività in casa Israel - Premier Tech: Guy Niv sostituisce Daryl Impey #TDF2022 - AntoDamiano1996 : Per fortuna che seguo pure il ciclismo, almeno mi forgia a cose lunghissime, sta 25 km di fondo pareva la tappa del… -