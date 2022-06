“Sarebbe stato un disastro...”. Draghi evita la stangata sulle bollette (Di giovedì 30 giugno 2022) Via libera definitivo del Consiglio dei ministri al decreto bollette che prevede misure per alleggerire l'impatto del caro energia anche nel terzo trimestre. Il testo era già stato approvato la scorsa settimana ma è tornato sul tavolo di palazzo Chigi per qualche novità, a poche ore dall'aggiornamento delle tariffe di Arera - che sarà reso noto domani, primo luglio, e che rischia di tradursi in una vera e propria stangata, stimata da Nomisma in 194,4 euro in più all'anno per l'elettricità e 462 euro in più per il gas. «In mancanza di questa approvazione ci Sarebbe stato un disastro - ha spiegato in conferenza stampa il premier, Mario Draghi - I cittadini avrebbero ricevuto bollette senza agevolazioni con rincari fino al 35-40% senza questo intervento». ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Via libera definitivo del Consiglio dei ministri al decretoche prevede misure per alleggerire l'impatto del caro energia anche nel terzo trimestre. Il testo era giàapprovato la scorsa settimana ma è tornato sul tavolo di palazzo Chigi per qualche novità, a poche ore dall'aggiornamento delle tariffe di Arera - che sarà reso noto domani, primo luglio, e che rischia di tradursi in una vera e propria, stimata da Nomisma in 194,4 euro in più all'anno per l'elettricità e 462 euro in più per il gas. «In mancanza di questa approvazione ciun- ha spiegato in conferenza stampa il premier, Mario- I cittadini avrebbero ricevutosenza agevolazioni con rincari fino al 35-40% senza questo intervento». ...

