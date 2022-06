Questo non è un gruppo di ucraini che «massacra» un italiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Il 29 giugno 2022 su Twitter è stato pubblicato un video che mostra alcuni agenti di polizia intenti a sedare una rissa che vede coinvolto un gruppo di persone, accompagnato da un testo che recita: «Aeroporto in Italia… UN gruppo DI ucrainiSTAN massacra UN ITAGLIANO … E LA POLIZIA GUARDA… E VOI PENSATE ANCORA CHE QUESTE NON SONO FORZE DEL NWO…». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video oggetto della nostra verifica è stato realizzato il 26 giugno 2022 all’interno dell’aeroporto “San Francesco d’Assisi” di Perugia e, come riportato da Ansa, mostra una rissa avvenuta tra alcuni cittadini albanesi «in attesa di imbarcarsi per il volo diretto a Tirana» e un gruppo di connazionali che erano in fila al check-in. Il bilancio della rissa è di 8 arresti e due ... Leggi su facta.news (Di giovedì 30 giugno 2022) Il 29 giugno 2022 su Twitter è stato pubblicato un video che mostra alcuni agenti di polizia intenti a sedare una rissa che vede coinvolto undi persone, accompagnato da un testo che recita: «Aeroporto in Italia… UNDISTANUN ITAGLIANO … E LA POLIZIA GUARDA… E VOI PENSATE ANCORA CHE QUESTE NON SONO FORZE DEL NWO…». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video oggetto della nostra verifica è stato realizzato il 26 giugno 2022 all’interno dell’aeroporto “San Francesco d’Assisi” di Perugia e, come riportato da Ansa, mostra una rissa avvenuta tra alcuni cittadini albanesi «in attesa di imbarcarsi per il volo diretto a Tirana» e undi connazionali che erano in fila al check-in. Il bilancio della rissa è di 8 arresti e due ...

