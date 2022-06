Paola Turci e Francesca Pascale: matrimonio a sorpresa sabato in Toscana (Di giovedì 30 giugno 2022) Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno il prossimo 2 luglio in Toscana: la coppia, che sta insieme da circa due anni, avrebbe voluto mantenere segreta la notizia del matrimonio. Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: il matrimonio sarà celebrato sabato 2 luglio in Toscana. La notizia è trapelata grazie alle indiscrezioni raccolte da Il Messaggero e Leggo. La coppia è stata fotografata per la prima volta insieme circa due anni fa, anche se la cantante e la sua compagna non hanno mai commentato il gossip. Il primo ed unico bacio pubblico tra Paola e Francesca era stato messo in copertina da Oggi, le future spose si trovavano ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022)si sposeranno il prossimo 2 luglio in: la coppia, che sta insieme da circa due anni, avrebbe voluto mantenere segreta la notizia delsi sposano: ilsarà celebrato2 luglio in. La notizia è trapelata grazie alle indiscrezioni raccolte da Il Messaggero e Leggo. La coppia è stata fotografata per la prima volta insieme circa due anni fa, anche se la cantante e la sua compagna non hanno mai commentato il gossip. Il primo ed unico bacio pubblico traera stato messo in copertina da Oggi, le future spose si trovavano ...

