Paola Barale: “Mi offrono grandi cifre per i reality ma dico no. Non hanno bei contenuti” (Di giovedì 30 giugno 2022) Da Fossano a vestire i panni di Madonna nei club, passando per “La ruota della Fortuna” e per la tv, fino al teatro. Paola Barale, 55 anni, si reinventa. Amata dal pubblico,eclettica, si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il suo nuovo amore è il teatro. La televisione, almeno per adesso, non rappresenta per lei un’opzione: “I reality non hanno dei bei contenuti. Mi chiedono di continuo di farne e mi offrono anche grandi cifre”, spiega la conduttrice. Determinata e risoluta, come quando sale sul palcoscenico per “Se devi dire una bugia dilla grossa”, il suo spettacolo con Paola Quattrini. Un amore incondizionato per la ribalta, anche se con una passione inedita: “Con il teatro sta andando come con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Da Fossano a vestire i panni di Madonna nei club, passando per “La ruota della Fortuna” e per la tv, fino al teatro., 55 anni, si reinventa. Amata dal pubblico,eclettica, si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il suo nuovo amore è il teatro. La televisione, almeno per adesso, non rappresenta per lei un’opzione: “Inondei bei. Mi chiedono di continuo di farne e mianche”, spiega la conduttrice. Determinata e risoluta, come quando sale sul palcoscenico per “Se devi dire una bugia dilla grossa”, il suo spettacolo conQuattrini. Un amore incondizionato per la ribalta, anche se con una passione inedita: “Con il teatro sta andando come con la ...

