Marcell Jacobs rinuncia anche alla Diamond League a Stoccolma: "Problemi a un gluteo" (Di giovedì 30 giugno 2022) Marcell Jacobs non corre di nuovo. Il campione olimpico dei 100 e della staffetta 4×100 non gareggerà al meeting di Stoccolma della Wanda Diamond League, dove era atteso stasera (giovedì 30 giugno) per l'ultimo impegno agonistico prima della partenza per i Mondiali di Eugene. Una decisione presa a scopo precauzionale, ha spiegato il suo allenatore Paolo Camossi: "Da ieri, dopo l'allenamento, Marcell avverte un fastidio al gluteo, non possiamo prenderci il rischio di correre stasera". Quello svedese era considerato un test fondamentale dopo lo stop per un problema muscolare a un bicipite che lo ha tenuto fuori per oltre un mese. Jacobs si presenterà quindi a Eugene senza aver mai abbattuto il muro dei 10 secondi nel 2022. Il miglior tempo è al momento ...

Eurosport_IT : SSSSSSUPER MARCELL!! ?????? Lo vince in tranquillità il titolo nazionale: Marcell Jacobs centra il suo 5° titolo cons… - Agenzia_Ansa : Assoluti di Atletica: Marcell Jacobs vince i 100 in 10'12. L'azzurro: 'Era importante essere qui, a Stoccolma sping… - fanpage : Marcell Jacobs si prende il QUINTO titolo italiano! - NycJuventus : RT @ClinicaPaideia: Oggi in Paideia è venuto a trovarci Marcell Jacobs - già campione olimpico a Tokyo, ha compiuto una nuova impresa ai M… - Corriere : Jacobs si ferma ancora: fastidi alla gamba, rinuncia ai 100 alla Diamond League di Stoccolma -