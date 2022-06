Lille | Fonseca | “Non vedo l’ora di iniziare | voglio dominare il gioco”

(Di giovedì 30 giugno 2022) “Sono molto entusiasta e nondia lavorare con lo staff e i giocatori in questo ambiente eccezionale. È un grande e storico club nel campionato francese, che ha vinto la Ligue 1 un anno fa. Ho seguito questa squadra molto da vicino la scorsa stagione. Ora vediamo cosa possiamo costruire qui”. Queste le prime parole di Pauloda allenatore del, rilasciate al sito della società francese. Sulla propria proposta di, il tecnico portoghese ex Roma ha spiegato: “Penso che possiamo costruire una squadra forte che gioca un grande calcio. Mi piace quando la mia squadra domina iluna squadra offensiva, coraggiosa, con un atteggiamento esemplare in campo. L’idea principale, e questa è davvero una cosa chiara e ...

