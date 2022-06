Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, UFFICIALE IL RITORNO DI ROMELU LUKAKU L'annuncio su Instagram: 'Big Rom is back' #SkySport… - Eurosport_IT : ??UFFICIALE: Romelu Lukaku torna all'Inter! ???? Tutti i dettagli del trasferimento: - DAZN_IT : ??UFFICIALE?? #Lukaku is ?? ??? #Inter #LukakuDay - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter, ufficiale Lukaku: l’impatto a bilancio: Lukaku stipendio Inter – «Romelu e l’Inter, di… - CalcioFinanza : #Inter, ufficiale l'arrivo di #Lukaku dal #Chelsea: l’impatto dell'affare a bilancio tra stipendio e costo del pres… -

Il suo approdo all'è stato adombrato da quello del ritornodi Romelu Lukaku . Ma la storia di Kristjan Asllani merita, eccome, di essere raccontata. Si tratta dell'ennesima perla del settore giovanile ...Nella giornata denominata Lukaku Day per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro, l'mette a segno anche un altro colpocon l'arrivo del centrocampista Kristjan Asllani che ieri è ...Il centrocampista colombiano è stato uno dei simboli delle stagioni complicate dell'Inter post Triplete. Tra alti e bassi continui.La dirigenza dell'Inter avrebbe in programma un incontro con la dirigenza del Torino per cercare di affondare il colpo su Bremer ...