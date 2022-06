I benefici del sole? Prima di tutto sull'umore. Ma non solo (Di giovedì 30 giugno 2022) È fuori discussione che il sole fa bene. Preso con le dovute precauzioni, è un’enorme fonte di benessere non solo per il corpo ma anche per la mente e lo spirito. Agisce infatti a livello ormonale regolando i personali ritmi di sonno-veglia, oltre a mettere di buon umore «Tant’è che nelle scuole e nelle biblioteche nord europee e in prossimità del Polo Nord sono state adottate le lampade di Light Therapy che mimano la luce solare» spiega Antonio Onofri, Medico Psichiatra, fondatore del portale dedicato alla psicologia e alla psichiatria ApertaMenteWeb.com. sole e buonumore: i benefici dell'esposizione solare su mente e spirito ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 giugno 2022) È fuori discussione che ilfa bene. Preso con le dovute precauzioni, è un’enorme fonte di benessere nonper il corpo ma anche per la mente e lo spirito. Agisce infatti a livello ormonale regolando i personali ritmi di sonno-veglia, oltre a mettere di buon«Tant’è che nelle scuole e nelle biblioteche nord europee e in prossimità del Polo Nord sono state adottate le lampade di Light Therapy che mimano la luce solare» spiega Antonio Onofri, Medico Psichiatra, fondatore del portale dedicato alla psicologia e alla psichiatria ApertaMenteWeb.com.e buon: idell'esposizione solare su mente e spirito ...

