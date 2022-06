“Ho scoperto che mio marito aveva una doppia vita con un’altra da 30 anni” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Sto con mio marito da 40 anni. Quattro settimane fa ho scoperto che aveva una relazione da 30 anni“, ha scritto una lettrice di 70 anni al Guardian, chiedendo se è possibile ricostruire un matrimonio dopo un tradimento tenuto nascosto così a lungo. La lettrice ha spiegato che il marito aveva avuto una relazione con un’altra donna per 5 anni, circa 30 anni fa, che poi lui aveva troncato: tuttavia, i due avevano ripreso i rapporti, insistendo che nessuno dei due voleva mettere a rischio il suo matrimonio. “Sono distrutta. Ho visto un lato di lui che non avevo mai conosciuto. Lui è irremovibile: era solo un’amicizia“, scrive la lettrice, che ha aggiunto dell’incapacità ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 30 giugno 2022) “Sto con mioda 40. Quattro settimane fa hocheuna relazione da 30“, ha scritto una lettrice di 70al Guardian, chiedendo se è possibile ricostruire un matrimonio dopo un tradimento tenuto nascosto così a lungo. La lettrice ha spiegato che ilavuto una relazione condonna per 5, circa 30fa, che poi luitroncato: tuttavia, i dueno ripreso i rapporti, insistendo che nessuno dei due voleva mettere a rischio il suo matrimonio. “Sono distrutta. Ho visto un lato di lui che non avevo mai conosciuto. Lui è irremovibile: era solo un’amicizia“, scrive la lettrice, che ha aggiunto dell’incapacità ...

