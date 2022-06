Francesca Ferragni: la foto ad una settimana dal parto (Di giovedì 30 giugno 2022) Francesca Ferragni, la foto ad una settimana dal parto: ecco la più grande delle sorelle al naturale dopo essere diventata mamma. Chiara e Valentina sono diventate zie; le sorelle Ferragni sono sempre sotto i riflettori e, sebbene faccia un lavoro diverso dalle altre due, anche Francesca è molto seguita sui social dal pubblico. La Ferragni si mostra ad una settimana dal parto: eccola, bellissima (foto: Instagram Francesca Ferragni).La più grande delle Ferragni ha dato di recente alla luce Edoardo, bambino nato il 21 giugno che crescerà insieme al compagno e futuro marito Riccardo Nicoletti; grazie ai social, ... Leggi su formatonews (Di giovedì 30 giugno 2022), laad unadal: ecco la più grande delle sorelle al naturale dopo essere diventata mamma. Chiara e Valentina sono diventate zie; le sorellesono sempre sotto i riflettori e, sebbene faccia un lavoro diverso dalle altre due, ancheè molto seguita sui social dal pubblico. Lasi mostra ad unadal: eccola, bellissima (: Instagram).La più grande delleha dato di recente alla luce Edoardo, bambino nato il 21 giugno che crescerà insieme al compagno e futuro marito Riccardo Nicoletti; grazie ai social, ...

