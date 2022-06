Pubblicità

fisco24_info : Enria, ipotesi ricalcolo dividendi banche su scenari embargo: Con stop energia possibile recessione nel 2023 - ItaliaOggi : Enria della Bce: proporremo alle banche di formulare ipotesi per il ricalcolo dei dividendi -

... se ci fosse un embargo sul gas e se partisse una recessione le prospettive per le banche potrebbero essere peggiori"", ha spiegato Andrea, presidente del Consiglio di vigilanza dell'istituto ..."Chiederemo di inserire in business planrecessione" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - La Bce intende chiedere alle banche ... Lo ha detto Andrea, presidente dl Consiglio di ...La Bce potrebbe chiedere alle banche di prepararsi ai contraccolpi economici di un taglio delle forniture di gas e tenerne conto anche sulle politiche dei dividendi. (ANSA) ...In netto calo anche i future di Wall Street. Il rischio di un rallentamento economico spinge gli acquisti sui bond dell'Eurozona. Prezzi del petrolio sotto pressione in vista dell'Opec ...