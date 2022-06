Elisabetta Canalis, l'amara confessione: "Mia figlia non va più a scuola", i motivi (Di giovedì 30 giugno 2022) Elisabetta Canalis vive da anni a Los Angeles, dopo aver sposato il medico ortopedico Brian Perri nel 2014. Lui è originario della Pennsylvania, ma la coppia ha deciso di trasferirsi insieme in California, anche se Eli desidera tornare in Italia in pianta stabile. Di recente, in un'intervista l'ex velina ha ammesso di essere molto in pensiero per sua figlia, perché in America non sempre ci si sente al sicuro. Elisabetta Canalis ha una figlia di nome Skyler Eva, nata nel 2015 dal suo matrimonio cn Brian Perri. L'ex fidanzata di Bobo Vieri e di George Clooney si trova molto bene a Los Angeles, dove gode dell'amicizia di molti europei, ma da tempo ha il desiderio di ritornare in Italia in pianta stabile. In un'intervista al settimanale F., Elisabetta ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 giugno 2022)vive da anni a Los Angeles, dopo aver sposato il medico ortopedico Brian Perri nel 2014. Lui è originario della Pennsylvania, ma la coppia ha deciso di trasferirsi insieme in California, anche se Eli desidera tornare in Italia in pianta stabile. Di recente, in un'intervista l'ex velina ha ammesso di essere molto in pensiero per sua, perché in America non sempre ci si sente al sicuro.ha unadi nome Skyler Eva, nata nel 2015 dal suo matrimonio cn Brian Perri. L'ex fidanzata di Bobo Vieri e di George Clooney si trova molto bene a Los Angeles, dove gode dell'amicizia di molti europei, ma da tempo ha il desiderio di ritornare in Italia in pianta stabile. In un'intervista al settimanale F.,...

