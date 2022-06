Edoardo Tavassi | “Un naufrago ha messo in dubbio la mia eterosessualità”

(Di giovedì 30 giugno 2022) La confessione diè tornato in possesso dei suoi social e su Instagram ha deciso di fare una diretta e svelare alcuni retroscena. Il, che ha dovuto rinunciare alla finale de L’Isola dei Famosi per un problema fisico, ha fatto delle confidenze ai suoi follower. Oltre a spiegare di avere L'articolo proviene da Novella 2000.

DonnaGlamour : Edoardo Tavassi rivela: “Ecco dove facevamo i bisogni sull’Isola e…” - andreastoolbox : Edoardo Tavassi attratto da Soleil Sorge: la confessione - 361_magazine : Mercedesz Henger replica alle 'accuse' di Edoardo Tavassi, che ieri durante la diretta Instagram l'ha accusata di n… - sighmarty00 : RT @Viperissima_: Edoardo Tavassi che ha fatto scalo a Lourdes prima di rientrare in Italia. #isola - sighmarty00 : RT @soansiosaa: mamma mia EDOARDO TAVASSI ti amo?????????? #isola -

"Ha messo in dubbio la mia eterosessualità"/ Di chi si tratta Travis Barker come sta Condizioni ancora serie Sembra dunque che sia una pancreatite acuta il motivo per cui il ...L'addio diall' Isola dei famosi a un passo dalla finalissima ha fatto molto discutere negli scorsi giorni. Il fratello di Guendalinaera dato per favorito alla vittoria, ma un infortunio ...Edoardo Tavassi ha speso bellissime parole su Luca Daffrè e su un altro naufrago de L'Isola dei Famosi. Ma cosa ha dettoSolo ieri parlavamo di una possibile love story fra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, ma oggi arriva il clamoroso colpo di scena.La figlia ...