Chris Martin suona in un pub per due futuri sposi, la sorpresa del frontman dei Coldplay (Di giovedì 30 giugno 2022) Un’esibizione a sorpresa, quella di Chris Martin in un pub, che i fortunati presenti non potranno dimenticare. Il frontman dei Coldplay era di ritorno dal Festival di Glastonbury insieme a Dakota Johnson e aveva deciso di fermarsi allo Stag Inn per gustarsi una birra. Il cantautore e la fidanzata si sono dunque accomodati al tavolo, ma trattandosi di personaggi famosi non sono certo passati inosservati. I due, infatti, sono stati riconosciuti specialmente da una coppia di futuri sposi. Jeremy e Hannah, questi i nomi, sono sempre stati fan della band britannica e non capita certamente tutti i giorni di incontrare il proprio idolo nel pub frequentato abitualmente. I due si sono avvicinati timidamente a Chris Martin e gli hanno ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Un’esibizione a, quella diin un pub, che i fortunati presenti non potranno dimenticare. Ildeiera di ritorno dal Festival di Glastonbury insieme a Dakota Johnson e aveva deciso di fermarsi allo Stag Inn per gustarsi una birra. Il cantautore e la fidanzata si sono dunque accomodati al tavolo, ma trattandosi di personaggi famosi non sono certo passati inosservati. I due, infatti, sono stati riconosciuti specialmente da una coppia di. Jeremy e Hannah, questi i nomi, sono sempre stati fan della band britannica e non capita certamente tutti i giorni di incontrare il proprio idolo nel pub frequentato abitualmente. I due si sono avvicinati timidamente ae gli hanno ...

