Borsa: Mosca scivola ( - 6%) su Pil in calo e Gazprom (Di giovedì 30 giugno 2022) La Borsa di Mosca scivola a metà mattinata attorno al 6% negli indici Moex in rubli e Rtsi in dollari. Oltre al calo del prodotto interno lordo di oltre il 4% a maggio, pesa la caduta di oltre il 20% ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) Ladia metà mattinata attorno al 6% negli indici Moex in rubli e Rtsi in dollari. Oltre aldel prodotto interno lordo di oltre il 4% a maggio, pesa la caduta di oltre il 20% ...

