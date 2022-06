Addio alle Sim: i telefoni del futuro non avranno una scheda (Di giovedì 30 giugno 2022) Se ne parla da tempo e, nonostante gli operatori di telefonia italiani tergiversino, le eSim fanno parte di un progresso che non si può fermare e che ci farà salutare definitivamente le vecchie schede telefoniche Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) Se ne parla da tempo e, nonostante gli operatori di telefonia italiani tergiversino, le eSim fanno parte di un progresso che non si può fermare e che ci farà salutare definitivamente le vecchie schede telefoniche

Pubblicità

ilriformista : Il pm Fabio De Pasquale e il gip inseguirono l’assessore Colucci con le manette in ospedale, appena operato, facend… - bnegri1 : RT @ANPI_Scuola: 'Gloria e Violetta, addio alle due staffette partigiane morte a poche ore l'una dall'altra' - lallylally69 : @ItaliaViva @SilviaFregolent Il problema rifiuti lo risolveremo alle prossime elezioni, non appena fatto fuori Ital… - ferrantelli94 : RT @AmalaTV_: TS - l’offerta dell’#nter è la migliore per #Dybala. I problemi principali sono legati alle richieste di Antun su premio alla… - MadridD2i : RT @AmalaTV_: TS - l’offerta dell’#nter è la migliore per #Dybala. I problemi principali sono legati alle richieste di Antun su premio alla… -