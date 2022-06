“A 12 anni dopo un’operazione non muovevo più le mani. Ora, a 50, mi sono diplomata in pianoforte al conservatorio di Cremona” (Di giovedì 30 giugno 2022) Quei tasti bianchi e neri diventati, una 40ina di anni fa, all’improvviso un ostacolo insormontabile, oggi con il diploma in pianoforte ottenuto al conservatorio di Cremona rappresentano il suo ritorno alla vita. “La musica”, racconta Francesca Martinelli, 50enne di Seriate (Bergamo) a ilfattoquotidiano.it, “che mi ha guarito le ferite dell’anima”. Aveva 12 anni quando, operata di appendicite sotto anestesia totale, si risveglia con una polineuropatia idiopatica, causata con tutta probabilità dal farmaco iniettatole per addormentarla. Inizia a soffrire di vertigini, perdita di equilibrio, ha grosse difficoltà a muovere gli arti, “non controllavo più le mani, non avevo forza come se mi avessero tagliato i nervi, cadevo dalle scale”. Tre note sulla tastiera e le mani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Quei tasti bianchi e neri diventati, una 40ina difa, all’improvviso un ostacolo insormontabile, oggi con il diploma inottenuto aldirappresentano il suo ritorno alla vita. “La musica”, racconta Francesca Martinelli, 50enne di Seriate (Bergamo) a ilfattoquotidiano.it, “che mi ha guarito le ferite dell’anima”. Aveva 12quando, operata di appendicite sotto anestesia totale, si risveglia con una polineuropatia idiopatica, causata con tutta probabilità dal farmaco iniettatole per addormentarla. Inizia a soffrire di vertigini, perdita di equilibrio, ha grosse difficoltà a muovere gli arti, “non controllavo più le, non avevo forza come se mi avessero tagliato i nervi, cadevo dalle scale”. Tre note sulla tastiera e le...

Pubblicità

ladyonorato : Qui il Prof. Frajese dice TUTTO. La responsabilità di chi ha fatto sì, con provvedimenti deleteri, che dopo 2 anni… - FINOfficial_ : Matteo Santoro e Chiara Pellacani, trentacinque anni in due, proseguono a scrivere altre pagine di storia per l'Ita… - Rinaldi_euro : Praticamente nelle sue mutande ci sono più sgommate che dopo una gara di Formula 1! Fulco Pratesi, la scelta estrem… - Danielacortesi4 : @dottorbarbieri Perché non parlate del fatto che la bce ha sospeso gli acquisti tramite il quantitative easing dopo… - morristhetop : RT @spondainter: Momento amarcord: 09.08.2019 - 29.06.2022 Dopo quasi tre anni… come dice il Blasco…? ?? “IO SONO ANCORA QUA!… EH GIÀ…” ????… -