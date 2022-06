Wimbledon 2022, programma ed orari giovedì 30 giugno: in campo Sonego (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Wimbledon 2022 per la giornata di giovedì 30 giugno. Si concludono i match di secondo turno dei due tabelloni di singolare, con Lorenzo Sonego che affronterà il francese Hugo Gaston. Ecco di seguito la programmazione resa nota dagli organizzatori del torneo. programma CENTRE COURT (inizio ore 14:30 italiane) (6) Pliskova vs BoulterA seguire: (2) Nadal vs BerankisA seguire: (11) Gauff vs Buzarnescu COURT 1 (inizio alle ore 14:00 italiane) (4) Tsitsipas vs ThompsonA seguire: (1) Swiatek vs Pattinama KerkhoveA seguire: (19) De Minaur vs Draper COURT 2 (inizio alle ore 12:00 italiane) (4) Badosa vs BaraA seguire: (26) Krajinovic vs KyrgiosA seguire: (8) Pegula vs DartNon prima ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo diper la giornata di30. Si concludono i match di secondo turno dei due tabelloni di singolare, con Lorenzoche affronterà il francese Hugo Gaston. Ecco di seguito lazione resa nota dagli organizzatori del torneo.CENTRE COURT (inizio ore 14:30 italiane) (6) Pliskova vs BoulterA seguire: (2) Nadal vs BerankisA seguire: (11) Gauff vs Buzarnescu COURT 1 (inizio alle ore 14:00 italiane) (4) Tsitsipas vs ThompsonA seguire: (1) Swiatek vs Pattinama KerkhoveA seguire: (19) De Minaur vs Draper COURT 2 (inizio alle ore 12:00 italiane) (4) Badosa vs BaraA seguire: (26) Krajinovic vs KyrgiosA seguire: (8) Pegula vs DartNon prima ...

