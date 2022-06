Utilizzazioni 2022 | docenti appartenenti a ruoli in esubero | domande e province Ordine operazioni

(Di mercoledì 29 giugno 2022) I, posti o classi di concorso in, possono presentare domanda di utilizzazione. Per quali posti? Per quale provincia? L'articolo .

Pubblicità

AniefTorino : Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni… - AniefTorino : Incontro applicazione CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie a.s. 2022/23 Regione Campania - p_durantescuola : Flcgil – 23/06/2022 – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023 personale docente, educativo, ATA - scuolaedintorni : Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: La nota del MPI 17/6/2022 n. 23439 Pubblichiamo la nota del MPI inerente… - AniefTorino : Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo – a.s. 2022/23 -

Tuttavia, come specificato dal CCNI delle2019 -la valutazione dei titoli relativi alledel personale docente ed educativo titolare di cattedra o posto nella scuola ...... ossia entro il 4 luglio. D. La tabella sopra citata presenta anche delle precisazioni in merito ai trasferimenti d'ufficio. Per lesi seguono soltanto le parti relative ai ...Nel corso del Question time del 23 giugno dedicato alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni l'esperto Paolo Pizzo, segretario nazionale Uil Scuola, ha parlato anche del tema relativo all'accettar ...Riacquisire il Forte Michelangelo ad un uso pubblico. Lo sostiene il Partito Democratico, che afferma di volersi impegnare a sostenere ogni iniziativa che vada in questa direzione, come eventi musical ...