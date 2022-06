Tragedia sfiorata in una fabbrica (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tragedia sfiorata ieri pomeriggio in una fabbrica di via Fosso Imperatore di Nocera Inferiore. Un macchinario utilizzato per la pulizia della struttura è stato avvolto dalle fiamme a causa di un corto circuito provocato da una pozzanghera d’acqua. A domare l’incendio alcuni operai che hanno provveduto a spegnere le fiamme – che stavano avvolgendo l’area del padiglione – con l’estintore. Il macchinario era posizionato, per negligenza dei titolari, nei pressi di alcuni materiali infiammabili che, in caso di esplosione, avrebbe avuto conseguenze ben più gravi, proprio a causa della presenza di cisterne, diluenti e altro materiale infiammabile. Episodio, questo, che riaccende la polemica sulla mancanza di sicurezza sui posti di lavoro, mettendo a rischio la vita degli operatori. In quest’ottica dovrebbero aumentare i controlli nelle ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 29 giugno 2022)ieri pomeriggio in unadi via Fosso Imperatore di Nocera Inferiore. Un macchinario utilizzato per la pulizia della struttura è stato avvolto dalle fiamme a causa di un corto circuito provocato da una pozzanghera d’acqua. A domare l’incendio alcuni operai che hanno provveduto a spegnere le fiamme – che stavano avvolgendo l’area del padiglione – con l’estintore. Il macchinario era posizionato, per negligenza dei titolari, nei pressi di alcuni materiali infiammabili che, in caso di esplosione, avrebbe avuto conseguenze ben più gravi, proprio a causa della presenza di cisterne, diluenti e altro materiale infiammabile. Episodio, questo, che riaccende la polemica sulla mancanza di sicurezza sui posti di lavoro, mettendo a rischio la vita degli operatori. In quest’ottica dovrebbero aumentare i controlli nelle ...

