Totti e Mancini commentatori per i Mondiali: il sogno in casa Rai (Di mercoledì 29 giugno 2022) Potrebbe esserci la possibilità di vedere e sentire Totti e Mancini commentare le gare del Mondiale 2022 sulle reti Rai. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 29 giugno 2022) Potrebbe esserci la possibilità di vedere e sentirecommentare le gare del Mondiale 2022 sulle reti Rai.

Pubblicità

Goalist_it : La Rai vuole #Totti e #Mancini per commentare i mondiali in Qatar - MarcoMelotti10 : @GoalItalia Da Commissario Tecnico della Nazionale al Mondiale a telecronista del Mondiale il passo è breve. Certo… - serieAnews_com : ?????? I #Mondiali in #Qatar si avvicinano ed in #Italia si accende un sogno. L’annuncio è stato dato a sorpresa, occh… - ludwigmayer87 : @fikayoluca_ Francesco Mancini r Roberto Totti - m_tadde : Tutti scandalizzati da Mancini quando Totti mette tre parole in croce -