Thiago Motta cessa di essere allenatore dello Spezia

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 28/06/2022 alle 18:12 est L’ex centrocampista del Barça ha avuto un contratto con la rosa italiana fino al 2024è arrivato allonel 2021, alla seconda stagione della squadra nella prima della sua storia, e ha raggiunto la permanenza Loha comunicato martedì di aver concordato con l’italo-brasilianodi rescindere il contratto dadella prima squadra dopo una sola stagione alla guida della squadra italiana e con contratto in vigore fino al 2024. “LoCalcio comunica di aver raggiunto un accordo sui termini della risoluzione consensuale dei contratti di coach ...

DiMarzio : .@acspezia, #ThiagoMotta saluta il club con una lettera d'addio - DiMarzio : #Calciomercato, @acspezia | Ufficiale la risoluzione con #ThiagoMotta: il comunicato - Spezia_1906 : ?? Grazie di tutto, Thiago! ?? - EuropaCalcio : UFFICIALE: #ThiagoMotta lascia lo #Spezia: il saluto del tecnico #europacalcio - lucapalladino93 : RT @STnews365: Spezia, ufficiale la rescissione del contratto con Thiago Motta. Il tecnico brasiliano e il club ligure hanno trovato l'acco… -

Come previsto, dopo solo una stagione, conclusa con l'obiettivo salvezza centrato,lascia la panchina dello Spezia . Il club ligure ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con l'ex centrocampista. Il successore disarà Luca Gotti , con cui c'...' È stato un anno intenso , ma anche ricco d'emozioni grazie alla soddisfazione finale di aver raggiunto il nostro obiettivo sportivo' . È il saluto didopo aver rescisso il contratto con lo Spezia. ' Voglio ringraziare la famiglia Platek, Robert e Philip, per la fiducia accordatami - spiega a Sky Sport il tecnico artefice dell'ultima ...Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, lo Spezia Calcio ha comunicato la risoluzione consensuale con l'allenatore Thiago Motta e con il suo staff tecnico. Si dividono dunque ...Thiago Motta, dopo la risoluzione del contratto con lo Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "E' stato un anno intenso, ricco d'emozioni con la soddisfazione finale di aver raggiunto ...