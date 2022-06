Superbonus 110% | niente proroga dal Governo | “Risorse finite”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) I fondi a disposizione sono finiti. Ilchiude i rubinetti al– la misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 – con uno stop a qualsiasi nuova. Secondo quanto si apprende, questo è quanto emerso nel corso della riunione tra l’esecutivo e i rappresentati dei partiti di maggioranza ieri alla Camera. All’incontro, oltre a un rappresentante per ogni gruppo, hanno partecipato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Debora Bergamini e Laura Castelli, viceministro all’Economia. Vi sarebbe, tuttavia, la disponibilità a verificare la possibilità di allargare le maglie del meccanismo delle cessioni, ampliandolo ad altri soggetti oltre alle banche, con la sola esclusione delle persone ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Il governo chiude l’epopea del Superbonus edilizio del 110%, misura bandiera del Movimento 5 Stelle, bloccando qual… - Corriere : Superbonus 110%, l’alt del governo: stop a nuovi fondi e proroghe - Brittwer69 : RT @aniello7779: Il fatturato dell'industria cresce del 22% grazie esclusivamente al superbonus 110%. Lo dirà questo Draghi? - Massimo22185550 : RT @fattoquotidiano: Il governo chiude l’epopea del Superbonus edilizio del 110%, misura bandiera del Movimento 5 Stelle, bloccando qualsia… - LinaPenny1 : RT @fattoquotidiano: Il governo chiude l’epopea del Superbonus edilizio del 110%, misura bandiera del Movimento 5 Stelle, bloccando qualsia… -

I fondi a disposizione sono finiti . Il Governo chiude i rubinetti al% la misura di incentivazione, introdotta dal decreto - legge "Rilancio" del 19 maggio 2020 con uno stop a qualsiasi nuova proroga . Secondo quanto si apprende, questo è quanto ...In cerca di coperture A questo punto, scattano le proposte di bandiera: abolizione immediata del%, ridimensionamento o cancellazione del reddito di cittadinanza sono le due principali. ...Il Superbonus probabilmente non sarà prorogato: il governo infatti non intende mettere in campo nuove risorse. E' quanto emerso nella riunione tra la maggioranza e l'esecutivo alla Camera. C'è però la ...Dopo l’ultimo e ulteriore giro di vite sui controlli preventivi, il superbonus 110% si avvia ad esere messo in soffitta dal governo Draghi. Che ha deciso lo stop definitivo alla proroga. Sarebbe ...