Sequestrate 2 tonnellate di cozze del primo seno del Mar Piccolo

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Importante operazione congiunta tra il Commissariato Borgo e la Guardia Costiera di Taranto, in collaborazione con l’ Asl di Taranto, quale segnale della costante attività di tutela della sicurezza alimentare ed in generale di contrasto al commercio illegale di mitili.I poliziotti, unitamente ai militari della Guardia Costiera che già da tempo monitorava il litorale del Mar, hanno fermato in strada Citrezze, nei pressi dei cantieri navali di Taranto, un furgone che trasportava al suo interno circa 2di mitili provenienti daldel Mardi Taranto.Si ricorda che in quell’area vige il divieto assoluto di raccolta dei mitili a causa dell’elevata presenza di diossina e Pcb, sostanze cancerogene, cosi come disposto dall’ordinanza regionale n. 323/2021.Accertata la ...