Recovery, il Tesoro: "Raggiunti i 45 obiettivi del primo semestre". Ma la piattaforma per il monitoraggio delle scadenze non è operativa (Di mercoledì 29 giugno 2022) A un giorno dalla scadenza il ministero dell'Economia fa sapere che sono stati Raggiunti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il primo semestre 2022. Ed è quindi stata inviata alla Commissione Ue la richiesta di pagamento della seconda rata dei fondi, per 24,1 miliardi complessivi di cui 11,5 di contributi a fondo perduto e 12,6 di prestiti (l'importo effettivo atteso si fermerà a 21 miliardi perché va sottratta una quota del prefinanziamento arrivato ad agosto 2021). Nei giorni scorsi però Openpolis, che dallo scorso anno chiede maggiore trasparenza sui dati e ha fatto richiesta di accesso agli atti perché siano rese pubbliche tutte le informazioni, ha ricordato che la piattaforma Regis della Ragioneria generale dello Stato per il ...

