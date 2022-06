Pubblicità

sportli26181512 : PSG, Neymar in uscita? Il padre contattato da un vecchio club...: Il Santos sonda il terreno per Neymar, alla luce… - Adriano161093 : @Massimi67339505 @marydidioMD @Elvin_DF ha detto adesso dalla Live YouTube da @LGramellini che gli è stato riferito… - orso_marino : @ice24man @_Angelo_87_ @juvinsight Ma figurati se il PSG ti paga lei lo stipendio di Neymar. Dai raga… E magari an… - elturro666 : @mirkonicolino Considerando che il PSG voleva offrire Neymar a parziale contropartita... - vivodijuvee : RT @NicoSchria: Piovono conferme su tutti i giornali e a reti unificate sul tentativo della #Juventus per #Neymar. Il #PSG è pronto a lasci… -

Magari ilvendee magari dicono: 'Perché non prendiamo Dybala!'. Questo può accadere, perché oltre i patti di ferro, bisogna chiudere. Tempistiche per Dybala Questa situazione non va ...200 milioni per cacciarlo, alesplode il caso -: "E la sua nuova squadra è..."Alors que le feuilleton Neymar semble reparti de plus belle, le père du joueur a démenti les dernières rumeurs de départ.ROMA. – Mercato sempre più caldo, e non solo per via delle condizioni atmosferiche. Il probabile addio di NEYMAR al Psg movimenta il mercato internazionale, con il Chelsea che starebbe la possibilità ...