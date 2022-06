Pordenone | travolge e uccide due cugine di 20 e 24 anni e fugge via con l’auto | il giudice gli riduce la pena

(Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ arrivata la tanto attesa condanna per Dimitre Traykov,mobilista che travolse e uccise due giovanilasciandole morire senza soccorrerle. Tuttavia lanon è quella che si sarebbero aspettate le famiglie delle vittime. Niente e nessuno potrà mai restituire Sara e Jessica ai propri genitori, familiari, amici. Tuttavia una condanna di 7L'articolo proviene da Leggilo.org.

